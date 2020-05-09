09.05.2020 - 00:04 |
‘Demokrasiden taviz vermeyiz’
AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP İl Başkanı Deniz Yücel’in Hamza Dağ’ı hedef alarak yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.
Türkiye’nin darbeler tarihine bakıldığında her şeyin çok net biçimde görüldüğünü belirten Sürekli, 27 Mayıs Darbesi, 28 Şubat ve 27 Nisan muhtıralarının arkasında CHP’nin teşviğinin olduğunu öne sürdü. Sınırları aşan üslupları doğru bulmadıklarını kaydeden Sürekli, “Kimsenin şüphesi olmasın; Cumhuriyet’ten ve demokrasiden taviz vermeyiz” dedi.
Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.
Yok böyle davulcu! Herkes sahurda onun yolunu gözlüyorBursa'da korona virüsünde engel olamadığı davulcu, gönüllü olarak çıktığı sokaklarda vatandaşları Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura uyandırıyor. Kendine özgü tarzıyla her gece adeta bir mini Bülent Ersoy konseri veren davulcunun gelmesini vatandaşlar gece olduktan sonra balkonlara çıkarak bekliyor.