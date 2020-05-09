Türkiye’nin darbeler tarihine bakıldığında her şeyin çok net biçimde görüldüğünü belirten Sürekli, 27 Mayıs Darbesi, 28 Şubat ve 27 Nisan muhtıralarının arkasında CHP’nin teşviğinin olduğunu öne sürdü. Sınırları aşan üslupları doğru bulmadıklarını kaydeden Sürekli, “Kimsenin şüphesi olmasın; Cumhuriyet’ten ve demokrasiden taviz vermeyiz” dedi.