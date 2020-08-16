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    HaberlerEge Haberleri Deniz Bayramı’na bandolu kutlama
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    16.08.2020 - 00:00 |

    Deniz Bayramı’na bandolu kutlama

    Seferihisarlıların önceki yıllarda birlikte denize girerek kutladıkları, üzüm ve tütünde hasat döneminin sonuna denk gelen 14 Ağustos Deniz Bayramı, bu yıl koronavirüs önlemleri kapsamında Belediye Bandosu’nun plajlarda verdiği konserlerle kutlandı.

    Deniz Bayramı’na bandolu kutlama

    Bando; Ürkmez Havacılar Sitesi, Doğanbey Sakız Ağacı, Akarca Plaj Futbol Sahası ve Akkum plajlarında konser verdi. Çocuklar, koronavirüs kostümleriyle hijyen, maske kullanımı ve sosyal mesafeye yönelik mesajlar içeren pankartlar taşıdı. Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “Deniz Bayramı, bir kültür mirası” dedi.

    Ölüme meydan okudularBursa'da düğünde, sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı. Onlarca kişinin el ele tutuşup, halay çektiği görüntülerde ölüme meydan okudular. Bursa’da yapılan düğünde mesafe ve maske kuralına uyulmadığı görüldü.
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