16.08.2020 - 00:00 |
Deniz Bayramı’na bandolu kutlama
Seferihisarlıların önceki yıllarda birlikte denize girerek kutladıkları, üzüm ve tütünde hasat döneminin sonuna denk gelen 14 Ağustos Deniz Bayramı, bu yıl koronavirüs önlemleri kapsamında Belediye Bandosu’nun plajlarda verdiği konserlerle kutlandı.
Bando; Ürkmez Havacılar Sitesi, Doğanbey Sakız Ağacı, Akarca Plaj Futbol Sahası ve Akkum plajlarında konser verdi. Çocuklar, koronavirüs kostümleriyle hijyen, maske kullanımı ve sosyal mesafeye yönelik mesajlar içeren pankartlar taşıdı. Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “Deniz Bayramı, bir kültür mirası” dedi.