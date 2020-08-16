Deniz Bayramı’na bandolu kutlama

Bando; Ürkmez Havacılar Sitesi, Doğanbey Sakız Ağacı, Akarca Plaj Futbol Sahası ve Akkum plajlarında konser verdi. Çocuklar, koronavirüs kostümleriyle hijyen, maske kullanımı ve sosyal mesafeye yönelik mesajlar içeren pankartlar taşıdı. Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “Deniz Bayramı, bir kültür mirası” dedi.