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    HaberlerEge Haberleri Denizden 420 bin poşet atık çıktı...
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    12.07.2020 - 00:03 |

    Denizden 420 bin poşet atık çıktı...

    Muğla Büyükşehir Belediyesi, ‘Mavi Deniz Temiz Kıyılar’ projesiye başlattığı denizden atık toplama hizmetinde bu güne kadar 420 bin 288 poşet katı atık topladı.

    Denizden 420 bin poşet atık çıktı...

    Başkan Osman Gürün, Akyaka Atık Alım Merkezi’ni ziyaret etti. Atık alım teknesineyle denize açılan Başkan Gürün, açıklarda görev yapan başka tekneleri inceledi.

    Yedinci tekne geliyor

    Başkan Gürün, “Mavi yolculuğa çıkan bu kadar tekne çöp üretiyor. Bu çöpün kıyıya getirilerek alınması değil seyahat halinde gelen talep üzerine bizim araçlarımız giderek onlardan sıvı, katı, yağ ve sintine atıklarını alıyor ve kıyıdaki tesislerimize getirerek bertaraf edilmesini sağlıyor. Şu anda 6 tekne, 2 atık alım merkezimiz var. Sektörün sekteye uğraması nedeniyle önümüzdeki sezonda 7’nci teknemizi tahsis edeceğiz. Mavi kıyılarda bütün misafirlerimizi temiz denizlerde ağırlamaya çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çok net Ayasofya mesajıSon dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Botan Çayı Beğendik Köprüsü'nün açılışına video konferansla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili, 'Haklı kararlılığımızın sonucu olarak ibadete açtık. Kimin ne dediğine değil milletimizin ne istediğine göre bu kararı aldık' dedi.
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