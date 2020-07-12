Denizden 420 bin poşet atık çıktı...

Başkan Osman Gürün, Akyaka Atık Alım Merkezi’ni ziyaret etti. Atık alım teknesineyle denize açılan Başkan Gürün, açıklarda görev yapan başka tekneleri inceledi.



Yedinci tekne geliyor



Başkan Gürün, “Mavi yolculuğa çıkan bu kadar tekne çöp üretiyor. Bu çöpün kıyıya getirilerek alınması değil seyahat halinde gelen talep üzerine bizim araçlarımız giderek onlardan sıvı, katı, yağ ve sintine atıklarını alıyor ve kıyıdaki tesislerimize getirerek bertaraf edilmesini sağlıyor. Şu anda 6 tekne, 2 atık alım merkezimiz var. Sektörün sekteye uğraması nedeniyle önümüzdeki sezonda 7’nci teknemizi tahsis edeceğiz. Mavi kıyılarda bütün misafirlerimizi temiz denizlerde ağırlamaya çalışıyoruz” ifadesini kullandı.