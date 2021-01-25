Denizli Cerrahi’den HoLEP yatırımı...

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, üroloji alanındaki yeniliklerine bir yenisini daha ekledi. Prostat Füzyon Biyopsi ve Multiparametrik Prostat MR yeniliklerinden sonra iyi huylu prostat büyümesi olan hastalara cerrahi gerektiğinde kolaylık sağlayan HoLEP teknolojisi, basın toplantısıyla tanıtıldı. Toplantıya, birçok hastaya şifa dağıtan Prof. Dr. Ömer Levent Tuncay, Op. Dr. Süleyman Kayık ve Op. Dr. Alper Başakcı katıldı.

Dünyada ve Türkiye’de son yıllarda prostat hastalarının sayısının arttığına değinen Prof. Dr. Ömer Levent Tuncay, “Yaşlı nüfusun artmasıyla prostat hastalıklarının görülme sıklığı da artıyor.

İyi huylu prostat büyümesiyle ilgili şikâyetleri olan hastaların ortalama yaşam süresinin uzamasıyla, hastalığın ilerleyen dönemlerinde ameliyat olma oranı da artıyor. Her geçen gün de yeni cihazlar üretiliyor. HoLEP de dünyada kabul gören, en güncel cihazlardan biri. Dünyayla eşzamanlı olarak Türkiye’de ve Denizli’de hastanemizde” dedi.

HoLEP yönteminin diğer yöntemlere göre hastalara avantaj sağladığını kaydeden Prof. Dr. Tuncay, “Prostat dokusunun lazerle çıkarılması sonucunda, hastalığın nüksetme durumunu ortadan kaldırıyor. Daha düşük kanama riski, hastane yatış süresindeki azlık ve daha hızlı iyileşme süreci sayesinde, ameliyat sonrasında geçen 24 saat içinde hastalar sondalarından kurtulabiliyor” diye konuştu.

Ürolojide yenilikleri 2021’de de sürdüreceklerini kaydeden Prof. Dr. Tuncay, “Teknoloji geliştikçe sağlık alanındaki yenilikleri takip etmeye devam edeceğiz.

Özellikle üroloji alanındaki güçlü kadromuz ile Denizli’nin üroloji üssü hastanesi olacağız. Yalnızca Denizli’de değil, Ege Bölgesi başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından gelen hastalarımıza da, onların hayatlarını kolaylaştıran, iyileşme süresini kısaltan yöntemler ve teknolojilerle şifa dağıtmaya devam edeceğiz” dedi.