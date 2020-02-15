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    15.02.2020 - 00:02 |

    Denizli Kitap Fuarı için geri sayım

    Denizli’nin geçmişi ile geleceğini buluşturacak 26 eserin yer aldığı Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları’nın tanıtımı yapıldı.

    Denizli Kitap Fuarı için geri sayım

     “Denizli’ye sahip çıkmamız gerekiyor” diyen Başkan Osman Zolan, “Geçmişi kaybolmadan gelecek nesillere aktarabilirsek, kendimizi mutlu addederiz” ifadelerini kullandı. 4. kitap fuarını da mart ayı sonunda düzenleyeceklerini müjdeleyen Zolan, “Üç yıldır kitap fuarını başarılı bir şekilde gerçekleştiriyoruz” dedi.
    Kentin geçmişinden masallara, sağlık hizmetlerinden Ahilik kültürüne kadar kentin hazineleri niteliğindeki 26 eserle birlikte Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları sayısı 171’e ulaştı.

    Sevgi Eli 14 yaşında

    Öte yandan, ihtiyaç sahipleri ile hayırseverler arasında köprü görevini yürüten Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli de 14 yaşına girdi. Zolan, 14 Şubat 2006 Sevgililer Günü’nde kurulan Sevgi Eli’ne katkıda bulunan on binlerce yardımsevere teşekkür etti.

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