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    HaberlerEge Haberleri Denizli’de altı yılda 193 sondaj
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    19.06.2020 - 00:01 |

    Denizli’de altı yılda 193 sondaj

    Vatandaşın sağlıklı ve yeterli içme suyu ihtiyacını karşılamak için 15 farklı noktada yeni sondaj çalışmaları başlatan Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, kuruluşundan bugüne kadar kent genelinde 193 sondaj kuyusu açtı.

    Denizli’de altı yılda 193 sondaj

    Son yıllardaki kuraklıkla beraber yaşanabilecek problemlere karşı şimdiden önlem aldıklarını belirten Başkan Osman Zolan, “İlk olarak Serinhisar ilçe merkezi ile Çivril ilçesinin Gürpınar Mahallesi’nde sondaj kuyusu çalışmaları başladı. Sondajın başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından kuyulardan alınan su numunelerii İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği’ne göre analiz edilecek. Daha sonra ise iletim hatları yapılıp tüketime sunulacak” dedi.

    Baklan yolları parlıyor

    Öte yandan Büyükşehir, altyapısını tamamladığı Baklan ilçe merkezinde yaya geçidi ve yol çizgi çalışmaları yaptı. Yol çizgilerinin uzun süre kalıcılığını koruduğu, sıcağa dayanıklı, gece sürücüler için de parlama özelliğine sahip boyalar ile yapıldığı öğrenildi. İlçede 46 kilometre kanalizasyon hattı, 55 kilometre içme suyu hattı ve 13 kilometre yağmur suyu hattı ile 7 bin 865 kişilik toplam kapasiteli, evsel nitelikli ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi yapıldı.

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