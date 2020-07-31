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    HaberlerEge Haberleri Denizli’de güvenli kurbanlık alışverişi
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    31.07.2020 - 00:05 |

    Denizli’de güvenli kurbanlık alışverişi

    Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Ticaret Borsası (DTB) Canlı Hayvan Pazarı’nı ziyaret etti.

    Denizli’de güvenli kurbanlık alışverişi

    DTB’nin açtığı ve Büyükşehir’in de desteklediği pazarın Türkiye’ye örnek olduğunu belirten Zolan, “Ülkemizin ve şehrimizin dört bir tarafından buraya getirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kontrolleri yapılıyor, gerek hijyen gerekse sağlık anlamında en üst noktada hassasiyet gösteriliyor. Burası kurban almak için güzel bir ortam. Kimsenin aldatılmasının söz konusu olmadığı bir canlı hayvan pazarı” diye konuştu. DTB Başkanı İbrahim Tefenlili de, tesisin su sıkıntısını çözen Büyükşehir DESKİ’ye teşekkür etti. Büyükşehir’in, bölgenin tüm temizlik işleri ile de yakından ilgilendiğini belirtti.

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