85,90BİST1.127-2.22EURO9.740.91USD8.270.27ALTIN499.12-0.51
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Denizli’de otobüsler ücretsiz
    ABONE OL
    29.10.2020 - 00:05 |

    Denizli’de otobüsler ücretsiz

    Denizli Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla belediye otobüslerini ücretsiz yaptı.

    Denizli’de otobüsler ücretsiz

     Tüm hemşehrilerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Başkan Osman Zolan, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu kutsal vatan için kanını ve canını veren tüm kahramanları rahmet ve minnetle yad ediyorum” dedi.

    Cumhuriyet’in ilanının 97. yıldönümünde de belediye otobüslerini ücretsiz olarak vatandaşların hizmetine sunan Büyükşehir, geleneği bu yıl da sürdürmüş oldu.

    GÜNCEL HABERLER

    2020 ABD Seçimleri

    Gün Kaldı



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sık sık soruluyor: PTT'ler, bankalar, kargolar bugün açık mı? 29 Ekim'de EFT ve havale yapılıyor mu?

    Sık sık soruluyor: PTT'ler, bankalar, kargolar bugün açık mı? 29 Ekim'de EFT ve havale yapılıyor mu?

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kırılma noktası...

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kırılma noktası...

    Çukur çetesini bu görüntüler yakalattı

    Çukur çetesini bu görüntüler yakalattı

    Cumhuriyet Bayramına özel Atatürk'ün en güzel sözleri ve fotoğrafları...

    Cumhuriyet Bayramına özel Atatürk'ün en güzel sözleri ve fotoğrafları...

    Sıradaki Haber