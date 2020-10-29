Denizli’de otobüsler ücretsiz

Tüm hemşehrilerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Başkan Osman Zolan, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu kutsal vatan için kanını ve canını veren tüm kahramanları rahmet ve minnetle yad ediyorum” dedi.



Cumhuriyet’in ilanının 97. yıldönümünde de belediye otobüslerini ücretsiz olarak vatandaşların hizmetine sunan Büyükşehir, geleneği bu yıl da sürdürmüş oldu.