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    HaberlerEge Haberleri Denizli’de yemek ikramı serbest...
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    28.08.2020 - 00:03 |

    Denizli’de yemek ikramı serbest...

    Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında toplandı.

    Denizli’de yemek ikramı serbest...

    Virüs önlemleri kapsamında düğün organizasyonu yapılan restoran, kır düğün alanı ve salon gibi işletmelerde yemek ikramı yasağı kaldırıldı. Sokak düğünlerinin yasaklanması, düğün salonu olmayan ilçelerde ilgili kaymakamlıklarca belirlenmiş tek bir alanın kullanılması, düğünlerin 2 saati geçmeyecek şekilde yapılması ve işletmelerde iki düğün arasında temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri yapılabilmesi için en az 3 saat bırakılması şeklindeki kararda değişikliğe gidilmedi.

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