Denizlili özel yüzücüler madalyaları topladı

21-22 Şubat’ta Antalya’da düzenlenen şampiyonada Hacer Nur Altınok, Bayanlar 200-50-100 metre Serbest Down 22+ yaş ve Bayanlar 200 metre ve 50 metre Sırtüstü Down 22+ yaşta son olarak da Bayanlar 100 metre Kelebek Down 22+ yaş kategorilerinde bölge birincisi olmaya hak kazandı. Muhammet Tuğrul Şahin ise, Erkekler 200 metre ve 50 metre Serbest Down 22+ yaş kategorilerinde ikinci, Erkekler 50 metre Sırtüstü Down 22+ yaş kategorisinde üçüncü olmayı hak kazanarak Denizli’yi bir kez daha gururlandırdı.