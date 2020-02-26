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    HaberlerEge Haberleri Denizlili özel yüzücüler madalyaları topladı
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    26.02.2020 - 00:00 |

    Denizlili özel yüzücüler madalyaları topladı

    Denizli Büyükşehir Belediyespor yüzme takımı sporcuları Hacer Nur Altınok ve Muhammet Tuğrul Şahin, Antalya’da düzenlenen Özel Sporcular Yüzme Bölge Şampiyonası’nda dereceleri topladı.

    Denizlili özel yüzücüler madalyaları topladı

    21-22 Şubat’ta Antalya’da düzenlenen şampiyonada Hacer Nur Altınok, Bayanlar 200-50-100 metre Serbest Down 22+ yaş ve Bayanlar 200 metre ve 50 metre Sırtüstü Down 22+ yaşta son olarak da Bayanlar 100 metre Kelebek Down 22+ yaş kategorilerinde bölge birincisi olmaya hak kazandı. Muhammet Tuğrul Şahin ise, Erkekler 200 metre ve 50 metre Serbest Down 22+ yaş kategorilerinde ikinci, Erkekler 50 metre Sırtüstü Down 22+ yaş kategorisinde üçüncü olmayı hak kazanarak Denizli’yi bir kez daha gururlandırdı.

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