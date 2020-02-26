26.02.2020 - 00:00 |
Denizlili özel yüzücüler madalyaları topladı
Denizli Büyükşehir Belediyespor yüzme takımı sporcuları Hacer Nur Altınok ve Muhammet Tuğrul Şahin, Antalya’da düzenlenen Özel Sporcular Yüzme Bölge Şampiyonası’nda dereceleri topladı.
21-22 Şubat’ta Antalya’da düzenlenen şampiyonada Hacer Nur Altınok, Bayanlar 200-50-100 metre Serbest Down 22+ yaş ve Bayanlar 200 metre ve 50 metre Sırtüstü Down 22+ yaşta son olarak da Bayanlar 100 metre Kelebek Down 22+ yaş kategorilerinde bölge birincisi olmaya hak kazandı. Muhammet Tuğrul Şahin ise, Erkekler 200 metre ve 50 metre Serbest Down 22+ yaş kategorilerinde ikinci, Erkekler 50 metre Sırtüstü Down 22+ yaş kategorisinde üçüncü olmayı hak kazanarak Denizli’yi bir kez daha gururlandırdı.
Pitbull cinsi köpeklerin köpeğe saldırısı güvenlik kamerasına yansıdıManisa'da, pitbull cinsi 2 köpeğin, bir iş yeri önündeki ağaca bağlı köpeğe saldırısı güvenlik kameralarınca kaydedildi.