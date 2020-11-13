Denizli’nin hazineleri koruma altında

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 700 yıllık Germiyanoğulları Hamamı ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Denizli ziyaretinde konakladığı evin ortaya çıkartılıp aslına uygun bir şekilde korunması için başlattığı çalışmada sona geldi. Çalışmaları inceleyen Başkan Osman Zolan, “Ecdadımızın mirasına sahip çıkıyoruz. Burada kötü görüntüye sebep veren, derme çatma ilave bir alan yapılmış. Koruma Kurulu’ndan almış olduğumuz izinle bu derme çatma alanları ortadan kaldırıyoruz. Bu tarihi değerimizin de güzelliğini koruma ve aslına uygun hale getirme gayretindeyiz” dedi.

Tarihi hamamın hemen yanında bulunan Atatürk’ün konakladığı evi de gösteren Zolan, “Özel İdare İşhanı’nın yıkılmasıyla bugün müze olarak kullanılan evimiz de öne çıkmış oldu. Şehrimizin merkezindeki bu iki önemli esere sahip çıkıyor, gerçeğe uygun olarak geleceğe taşımak için gayret sarf ediyoruz” diye konuştu.