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    HaberlerEge Haberleri Denizlispor galibiyete odaklandı
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    24.01.2021 - 00:00 |

    Denizlispor galibiyete odaklandı

    Süper Lig’de dibe demir atan Yukatel Denizlispor, bugün evinde Fatih Karagümrük’le karşı karşıya gelecek.

    Denizlispor galibiyete odaklandı

    Atatürk Stadı’nda Erkan Özdamar’ın yöneteceği maç saat 16.00’da başlayacak. Ev sahibi yeşil siyahlılarda tedavileri süren Mustafa Yumlu, Özgür Çek ve Fede Varela takımdaki yerini alamayacak. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, Karagümrük karşısında mutlak 3 puanı hedeflediklerini belirtti, “Kadro darlığı sıkıntısı yaşıyoruz. Sahadan galibiyetle ayrılarak bulunduğumuz konumdan çıkacağız. Futbolcularıma güvenim tam” dedi.

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