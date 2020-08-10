Denizlispor, Ufuk’u listeye aldı

Sezon ortasında Polonyalı eldiven Adam Stachowiak’la yollarını ayırıp lig bitiminde ise Tolgahan Acar’la vedalaşan yeşil siyahlıların Ali Şaşal, Erten Ersu ve Ufuk Ceylan’ı listesine aldığı bildirildi. Bir yandan yabancı file bekçileriyle de ilgilenen Denizlispor’un 3 kaleciden birine de imza attırmayı hedeflediği ifade edildi.