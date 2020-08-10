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    HaberlerEge Haberleri Denizlispor, Ufuk’u listeye aldı
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    10.08.2020 - 00:00 |

    Denizlispor, Ufuk’u listeye aldı

    Teknik Direktör Robert Prosinecki’yi takımın başına getirmek için geri sayıma geçen Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor, bir yandan da kaleci arayışlarını hızlandırdı.

    Denizlispor, Ufuk’u listeye aldı

     Sezon ortasında Polonyalı eldiven Adam Stachowiak’la yollarını ayırıp lig bitiminde ise Tolgahan Acar’la vedalaşan yeşil siyahlıların Ali Şaşal, Erten Ersu ve Ufuk Ceylan’ı listesine aldığı bildirildi. Bir yandan yabancı file bekçileriyle de ilgilenen Denizlispor’un 3 kaleciden birine de imza attırmayı hedeflediği ifade edildi.

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