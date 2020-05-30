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    HaberlerEge Haberleri Denizlispor, Yumlu’yla devam
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    30.05.2020 - 00:00 |

    Denizlispor, Yumlu’yla devam

    Süper Lig’in Ege temsilcisi Yukatel Denizlispor, sözleşmesi sezon sonunda bitecek tecrübeli stoperi Mustafa Yumlu ile prensipte anlaşma sağladı.

    Denizlispor, Yumlu’yla devam

     İç transferde mukaveleleri bitecek oyuncularıyla görüşmelere başlayan yönetimin ilk olarak Mustafa ile masaya oturduğu ifade edildi. Başkan Ali Çetin, yapılan görüşmede deneyimli oyuncuyla 2 yıllık anlaşmaya vardı. Mustafa’nın önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi. Sezon başında Akhisarspor’dan transfer edilen 32 yaşındaki oyuncu, 22 resmi maça çıkıp 3 gol attı. Mustafa ile el sıkışan kurmayların sözleşmeleri bitecek diğer defans oyuncuları Oğuz Yılmaz ve Zeki Yavru’yla da anlaşması bekleniyor.

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