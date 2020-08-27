BİST1.0990.63EURO8.73-0.08USD7.36-0.33ALTIN462.460.88
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Denizlispor’da kongre sesleri
    ABONE OL
    27.08.2020 - 00:00 |

    Denizlispor’da kongre sesleri

    Yukatel Denizlispor’da yönetim olağanüstü seçimli kongre kararı aldı.

    Denizlispor’da kongre sesleri

    Yeşil siyahlı kulübün olağanüstü genel kurulu 10 Eylül Perşembe günü saat 20.00’de Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu’nda toplanacak. Çoğunluk sağlanamaması durumunda kongre 18 Eylül’de aynı yer ve saatte yapılacak. Kongrede yönetim kuruluna 1 başkan, 14 asil ve 8 yedek üye seçilirken yönetime şirketleşme ve kulüp isim hakkının kiraya verilmesi konusunda yetki isteneceği açıklandı. Denizlispor’da Başkan Ali Çetin’in yenilediği yönetim kurulu listesiyle tekrar aday olması bekleniyor.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    26 Ağustos Şans Topu sonuçları yayımlandı - Şans Topu çekiliş sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline'da

    26 Ağustos Şans Topu sonuçları yayımlandı - Şans Topu çekiliş sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline'da

    Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Yıllık izindeyken...

    Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Yıllık izindeyken...

    Yunanistan'ı karıştıran sözler! 'Türkiye ile savaşta yalnız kalırız'

    Yunanistan'ı karıştıran sözler! 'Türkiye ile savaşta yalnız kalırız'

    26 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları belirlendi - Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama sayfası millipiyangoonline'da

    26 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları belirlendi - Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama sayfası millipiyangoonline'da

    Sıradaki Haber