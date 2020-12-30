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    HaberlerEge Haberleri Denizlispor’un inancı tam
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    30.12.2020 - 00:00 |

    Denizlispor’un inancı tam

    Süper Lig’de evinde MKE Ankaragücü’ne evinde 2-1 yenilerek kurtulduğu düşme hattına yeniden giren Yukatel Denizlispor, Demir Grup Sivasspor maçına iddialı hazırlanıyor.

    Denizlispor’un inancı tam

    Ankaragücü yenilgisine üzüldüklerini ancak telafi edecek güçte olduklarını vurgulayan Çetin, “Yeni teknik direktörümüz Yalçın Koşukavak yönetiminde 2 galibiyet alarak iyi bir başlangıç yaptık. Kaybettiğimiz MKE Ankaragücü maçında da beraberliği yakalayabilirdik ancak olmadı. Sivas deplasmanından İyi bir skorla oradan döneceğimize inanıyorum” dedi.

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