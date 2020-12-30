30.12.2020 - 00:00 |
Denizlispor’un inancı tam
Süper Lig’de evinde MKE Ankaragücü’ne evinde 2-1 yenilerek kurtulduğu düşme hattına yeniden giren Yukatel Denizlispor, Demir Grup Sivasspor maçına iddialı hazırlanıyor.
Ankaragücü yenilgisine üzüldüklerini ancak telafi edecek güçte olduklarını vurgulayan Çetin, “Yeni teknik direktörümüz Yalçın Koşukavak yönetiminde 2 galibiyet alarak iyi bir başlangıç yaptık. Kaybettiğimiz MKE Ankaragücü maçında da beraberliği yakalayabilirdik ancak olmadı. Sivas deplasmanından İyi bir skorla oradan döneceğimize inanıyorum” dedi.