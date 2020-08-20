DEPARK, DETTO’ya TÜBİTAK desteği

Girişimcilere program kapsamında eğitim veriliyor; teknik, ticari ve idari konularda katkı sağlanıyor. Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Üniversitemiz, yüksek teknolojili mal ve hizmet üretimine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam edecek; başta İzmir olmak üzere, ülkemize önemli katkılar sağlama misyonunu sürdürecektir” dedi. BİGG-BAMBU Proje Yürütücüsü ve DETTO Koordinatörü Prof. Dr. Hasan Selim de, “Program, girişimcilik ekosistemi için hızlandırıcı rolünü artırarak sürdürecektir” diye konuştu.