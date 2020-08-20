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    HaberlerEge Haberleri DEPARK, DETTO’ya TÜBİTAK desteği
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    20.08.2020 - 03:01 |

    DEPARK, DETTO’ya TÜBİTAK desteği

    Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi (DEPARK) A.Ş ve Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi (DETTO), TÜBİTAK “1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BiGG)” kapsamında 1. aşama faaliyetlerini gerçekleştirmek için hazırladığı proje ile desteklenmeye değer görülen 34 proje arasında yer aldı.

    DEPARK, DETTO’ya TÜBİTAK desteği

    Girişimcilere program kapsamında eğitim veriliyor; teknik, ticari ve idari konularda katkı sağlanıyor. Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Üniversitemiz, yüksek teknolojili mal ve hizmet üretimine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam edecek; başta İzmir olmak üzere, ülkemize önemli katkılar sağlama misyonunu sürdürecektir” dedi. BİGG-BAMBU Proje Yürütücüsü ve DETTO Koordinatörü Prof. Dr. Hasan Selim de, “Program, girişimcilik ekosistemi için hızlandırıcı rolünü artırarak sürdürecektir” diye konuştu.

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