Deprem anında bunlara dikkat!

“Pencerelerden ve dış kapılardan uzak durun. Kibrit, mum veya herhangi bir alev kullanmayın. Gaz kaçağı varsa yangın çıkabilir. Ağır mobilyaları, dolapları ve aynaları duvarlara veya zemine sabitleyin. Asansör kullanmayın, muhtemelen sıkışıp kalacaktır.”