08.11.2020 - 02:48 |
Deprem anında bunlara dikkat!
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı Öğretim Görevlisi Melahat Kızıl, deprem öncesi ve sırasında neler yapılması gerektiğine ilişkin tavsiyelerde bulundu. Deprem sırasında iç mekânda olunması durumunda ağır mobilyaların yanında başı koruyacak şekilde hayat üçgeni oluşturulmasını öneren Kızıl, şöyle konuştu:
“Pencerelerden ve dış kapılardan uzak durun. Kibrit, mum veya herhangi bir alev kullanmayın. Gaz kaçağı varsa yangın çıkabilir. Ağır mobilyaları, dolapları ve aynaları duvarlara veya zemine sabitleyin. Asansör kullanmayın, muhtemelen sıkışıp kalacaktır.”