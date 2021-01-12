Deprem Bilim Kurulu yolda

Dokuz Eylül Üniversitesi’ne; AFAD İzmir İl Müdürlüğü’yle imzaladığı, risklere karşı eylem planı hazırlanmasını içeren protokol için, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan teşekkür geldi. İzmir İl Afet Risk Azaltma Programı (İRAP) Hazırlık Toplantısı’na katılan Bakan Soylu, DEÜ Rektörlüğü’ne ve Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne (DAUM) teşekkür etti. İzmir İçin Deprem Erken Uyarı Sistemi’nin (DEUSİS) geliştirilmesi yolunda çalışmaların başlatıldığını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar da “Sorumluluğumuzun farkındayız” dedi. Protokol, İzmir’in 30 ilçesinde deprem, heyelan ve sel gibi risklerin tespit edilmesi ile bunlara yönelik önlem alınmasını öngörüyor.

750 bin lira

İzmir’de büyük bir deprem felaketi yaşadıklarına dikkat çeken Rektör Prof. Dr Nükhet Hotar, “Birçok can kaybımız oldu ve bu duruma çok üzüldük. Yaşadığımız acı olaylardan ders çıkarmamız gerektiğini, ülke olarak bir kez daha anlamış olduk” dedi.

Rektör Hotar, “İzmir’deki depremin ardından DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir hocamız, ekibiyle birlikte kısa sürede Samos Deprem Raporu’nu hazırladı. Bizler de bunu geniş katılımlı bir toplantıda kamuoyu ile paylaştık. Yine ulusal düzeyde hizmet verecek ‘Deprem Bilim Kurulu’ önerimizi dile getirdik” dedi.

Hotar, sözlerini şu vurguyla bitirdi: “Bir aksilik olmazsa çalışmalar kısa sürede başlayacak ve 2 yıl içinde bitirilecek. Bu proje için de yaklaşık 750 bin lira gibi, ciddi bir kaynak ayırılacak.”