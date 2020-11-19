Depreme dirençli kent vizyonu

Yapı stokunun envanterini çıkarmak için çalışmalara başladıklarını kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, güçlendirme konusunda destek verilmeyen orta hasarlı binalar için de kaynak aradıklarını belirtti.

ODTÜ Mezunlar Derneği’nin düzenlediği deprem konulu çevrimiçi söyleşiye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kenti yıkan felaketin ardından alacakları önlemlerle ilgili yol haritasını paylaştı.

Depremle ilgili oluşturulacak Bilim Kurulu rehberliğinde ilerleyeceklerini dile getiren Soyer, “Amacımız 1999 öncesinde ruhsatlandırılmış yapılardan başlayarak kentteki yapı stokunun envanterini çıkartmak. Yapı kontrol laboratuvarı kuracağız ve binalara bir deprem güvenlik karnesi vermeyi planlıyoruz. Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesini de revize ederek depremle ilgili çalışmalar için 200 milyon lira kaynak aktarmayı uygun gördük. İzmir’i dirençli bir kent yapacak asıl şey ise, kentin dinamiklerini bir araya getirme kabiliyetini artırmaktan geçiyor” dedi. Soyer, orta hasarlı binalardaki depremzedeler için nasıl bir yol izleyeceklerini de şöyle anlattı:

‘Mağduriyetler var’

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevcut mevzuat ile ağır hasarlı ve acil yıkılması gereken yapılardaki depremzedeler için bir bölümü yerinde bir bölümü rezerv alanda toplu konut yapımı ile ilgili bir çözüm ortaya koyuyor. Nitekim 5 bin konut yapımıyla ilgili süreci başlattık. 2 bini yerinde 3 bini rezerv alanda olacak. Mevzuatımız orta hasarlı yapılarla ilgili sınırlı çözüm üretiyor. Binayı güçlendirirsen orada oturabilirsin diyor ama binayı güçlendirmekle ilgili bir destek öngörmüyor. Büyükşehir olarak hem mevzuat için yapılacak düzenlemelerle hem de finansman modeli üzerinde çalışıyoruz. Dünya Bankası ve başka finans kuruluşlarıyla görüşmeye başladık. Öte yandan 6 bin 929 orta hasarlı ev tespiti yapılmış aile için de Büyükşehir olarak her bir haneye 5 bin lira destek vermeyi karar altına aldık. Bu da 35 milyon liralık bir bedel ödenmesi anlamına geliyor. Bir Kira Bir Yuva kampanyamızda da 217 hemşerimiz evini paylaştı. 38 milyon liraya yakın kira desteği sağladık. Bu, 3 bin 800 deprem mağdurunun beş aylık kira bedelinin toplanması demek.”

Reform talebini yineledi

Yerel yönetimlerin gücünü, kaynaklarını ve sorumluluklarını artıran yeni bir yerel yönetim reformuna ihtiyaç olduğunun sözlerine ekleyen Soyer, “Bu reform paketinin içinde dirençli kent başlığı da var. Dirençli kent değimiz zaman kentlerin yaşam kalitesini yükseltmekten de söz ediyoruz. Afetlere karşı önlem almaya başlayınca kentteki yaşam kalitesini de artırmaya başlamış oluyorsunuz” diye konuştu.