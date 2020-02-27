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    HaberlerEge Haberleri Depremi anlattı
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    27.02.2020 - 00:01 |

    Depremi anlattı

    Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Ödemiş Belediyesi’nin ev sahipliğindeki söyleşiye katıldı.

    Depremi anlattı

    İlkokuldan başlayarak deprem eğitimi verilmesi gerektiğini kaydeden Sözbilir, Küçük Menderes Havzası’ndaki faylara ilişkin bilgiler verdi. Başkan Mehmet Eriş de, “Bu konuda ulusal politika gerekiyor” dedi.

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