27.02.2020 - 00:01 |
Depremi anlattı
Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Ödemiş Belediyesi’nin ev sahipliğindeki söyleşiye katıldı.
İlkokuldan başlayarak deprem eğitimi verilmesi gerektiğini kaydeden Sözbilir, Küçük Menderes Havzası’ndaki faylara ilişkin bilgiler verdi. Başkan Mehmet Eriş de, “Bu konuda ulusal politika gerekiyor” dedi.
Erzincan'da 'koronavirüs' şüphesi!Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran İranlı TIR şoförü gözlem altına alınırken, koronavirüs tespit edilmediği belirtildi.