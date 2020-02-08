Depremi unutturan etkinlik

Psikolojik danışmanlar eşliğinde sinema etkinliği ardından boyama etkinliği düzenlendi. Başkan Besim Dutlulu, “Çocuklarımızın biraz olsun morallerini yükseltmek ve güzel bir gün geçirmelerine olanak tanımak istedik” dedi. Etkinlikler kapsamında yarın saat 15.00’te Gölet Büyük Salon ve Zeynelzade Çocuk Kütüphanesi’nde masal atölyesi düzenlenecek.