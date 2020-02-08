08.02.2020 - 00:12 |
Depremi unutturan etkinlik
Akhisar Belediyesi son günlerde yaşanan depremlerin ardından çocuklar üzerindeki stresi azaltmak adına çalışmalarına devam ediyor.
Psikolojik danışmanlar eşliğinde sinema etkinliği ardından boyama etkinliği düzenlendi. Başkan Besim Dutlulu, “Çocuklarımızın biraz olsun morallerini yükseltmek ve güzel bir gün geçirmelerine olanak tanımak istedik” dedi. Etkinlikler kapsamında yarın saat 15.00’te Gölet Büyük Salon ve Zeynelzade Çocuk Kütüphanesi’nde masal atölyesi düzenlenecek.
Çığ altında kalan İtfaiye Amiri Ensari son röportajını DHA'ya vermiştiVan'ın Bahçesaray İlçesi'nde yaşanan ikinci çığ felaketinde hayatını kaybeden Van Büyükşehir Belediyesi Çatak İtfaiye Amiri Emrullah Ensari, ölmeden 1 saat önce DHA muhabirine yaptıkları çalışmaları anlatmıştı.