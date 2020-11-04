Depremin resmi

İzmir’de depremin ardından Bornova Stadyumu’na kurulan çadırlarda barınan ailelerin çocukları, gönüllüler eşliğinde oyun oynayıp resim yaparak yaşadıkları korkuyu unutmaya çalışıyor. Çocuklar, genellikle içinde ev ve aile figürlerinin yer aldığı resimleri, kale direklerine asıyorlar. Afetzede çocuklardan İrem Taşdemir, “Güvenli olmadığı için evimize giremiyoruz. Ablalar burada bizi oyuncaklarla oynatıyor. Hep beraber resim yapıyoruz. Aklımızdan deprem çıkıyor” diyor. Gönüllü Ata Türkşen ise arkadaşlarıyla sosyal medyadan örgütlendiklerini belirterek, “20-25 kişilik bir gönüllü grubuyla faaliyet yürütüyoruz. Çocuklarımızın bir nebze de olsa deprem psikolojisini atlatmalarına yardımcı olmak istiyoruz” şeklinde konuşuyor.



Burs verecek



Semra&Enver Yücel Vakfı, İzmir’deki depremde enkaz altından kurtarılan tüm çocukların, hayat boyu eğitim masraflarını karşılayacağını açıkladı, “Şimdi, küçücük yaştaki çocuklarımızın ruhundaki büyük yaraları, bir nebze olsun iyileştirme zamanı. Enkazdan çıkıp mucize yaratan ve enkazdan çıkma umudunu bir an olsun yitirmeden beklediğimiz tüm çocuklarımızın, hayatları boyunca tüm eğitim masraflarını SEY Vakfı olarak karşılamak üzere yola çıktığımızı bildirmek isteriz” diye duyurdu.