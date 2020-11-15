Depremzedeler Uzundere’de

İlk sakinlerdenYıldırım Keleş ve Halit Sarper Keleş çifti, “Ayağımızda terlik bile yoktu. Her şeyimizi kaybettik. Burada hayata sıfırdan başlayacağız. Çadırlarda depremzedelerin buraya gelmesini tavsiye ediyorum” dedi. Depremzede Burcu Usta ise “Depremde büyük bölümü hasara gören binamız yıkıldı. Kış aylarını geçirmek için geldik. Buradan çıkarken eşyaları da alabileceğiz. Bizim hiç bir eşyamız kalmamıştı” diye konuştu. Ağır hasar alan evi yıkılan Bülent Muammer Turan (62) da, “Emekliyim, tek yaşıyorum. Benim için sorun yok. Bardak, çatala kadar her şeyi koymuşlar” ifadelerini kullandı.