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    15.11.2020 - 00:05 |

    Depremzedeler Uzundere’de

    İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, Karabağlar Uzundere’de bir yıl boyunca ücretsiz olarak depremzedelerin kullanıma sunduğu konutlarındaki dairelerin ilk anahtarları teslim edildi. Beyaz eşyadan, koltuk takımına kadar her türlü ihtiyacı giderilen dairelere yerleşmeye başlayan depremzedeler, barınma sorunlarının hızlı bir şekilde çözülmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi

    Depremzedeler Uzundere’de

    İlk sakinlerdenYıldırım Keleş ve Halit Sarper Keleş çifti, “Ayağımızda terlik bile yoktu. Her şeyimizi kaybettik. Burada hayata sıfırdan başlayacağız. Çadırlarda depremzedelerin buraya gelmesini tavsiye ediyorum” dedi. Depremzede Burcu Usta ise “Depremde büyük bölümü hasara gören binamız yıkıldı. Kış aylarını geçirmek için geldik. Buradan çıkarken eşyaları da alabileceğiz. Bizim hiç bir eşyamız kalmamıştı” diye konuştu. Ağır hasar alan evi yıkılan Bülent Muammer Turan (62) da, “Emekliyim, tek yaşıyorum. Benim için sorun yok. Bardak, çatala kadar her şeyi koymuşlar” ifadelerini kullandı.

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