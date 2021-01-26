Depremzedelere destek sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Uzundere’deki Çocuk ve Gençlik Merkezi’ni (ÇOGEM) depremden etkilenen tüm gruplar için faaliyete geçirdi. Depremzede çocuk ve gençlerin psikososyal gelişimlerine katkı sunacak merkezde, yetişkinlere yönelik eğitim ve atölye çalışmaları yapılacak, psikolojik danışmanlık hizmeti verilecek. Merkezde okul öncesi dönemi çocukların bilişsel, sosyal, duygusal ve motor ve dil becerilerinin geliştirileceği eğitimler psikolog, psikolojik danışman, çocuk gelişim rehberi ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından verilecek. Şubat ayında cimnastik atölyesi, oyuncak kukla atölyesi, çorap kuklası, masal ve hobi atölyesi çalışmaları başlayacak. Ayrıca, okul öncesi ve okul çağı çocukları için film gösterimleri de düzenlenecek.

En güzel kareler

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Kemeraltı’ndan Kadifekale’ye İzmir Tarihi Kent Merkezi adlı ulusal fotoğraf yarışması sonuçlandı. Yarışmaya 18 yaş üstü ve 18 yaş altı kategorilerinde 384 kişi toplam bin 700 fotoğrafla katıldı. 18 yaş üstü kategoride birinciliğe Nurten Erdal oturdu, 18 yaş altı kategoride de Lara Nehir Ümek ödülün sahibi oldu.