17.02.2020 - 00:03 |
Depremzedelere yardım
ERB Organizasyon’un kurucusu Işıl Erbey ve Çiğli Belediyesi Başkanı Utku Gümrükçü işbirliğinde gerçekleştirilen, ‘Antika, Hediyelik, El Emeği, 2. El Ürünler ve Lezzetli Yemekler Fuarı’nda, Elazığ’daki depremzedeler unutulmadı.
30 farklı dernekten 200 kadın, kazançlarının bir bölümünü yardım bekleyenlere bağışlamayı kararlaştırdı.
Her mahalleye kurulacak
Etkinliği 14. kez düzenlediklerini belirten Erbey, “Kadınlarımız, hobilerinden istihdam sağlamaya çalışıyor” dedi. Başkan Gümrükçü de, “Bundan sonra her ayın üçüncü cumartesi günü, Ataşehir Pazaryeri’nde kadınların ikinci el ürünlerle el emeklerinin değerlendirilmesi için pazar kuracağız. Çalışmamızı diğer mahallelerde de yaygınlaştıracağız” diye konuştu.
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