Depremzedelere yardım

30 farklı dernekten 200 kadın, kazançlarının bir bölümünü yardım bekleyenlere bağışlamayı kararlaştırdı.

Her mahalleye kurulacak

Etkinliği 14. kez düzenlediklerini belirten Erbey, “Kadınlarımız, hobilerinden istihdam sağlamaya çalışıyor” dedi. Başkan Gümrükçü de, “Bundan sonra her ayın üçüncü cumartesi günü, Ataşehir Pazaryeri’nde kadınların ikinci el ürünlerle el emeklerinin değerlendirilmesi için pazar kuracağız. Çalışmamızı diğer mahallelerde de yaygınlaştıracağız” diye konuştu.