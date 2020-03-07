Derdini anlatamayan hastalara müjde

YAŞAR Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Nalan Özkurt’un danışmanlığını yaptığı, İzmir Çiğli Fen Lisesi öğrencileri Nezahat Solmaz ve Melek Nur Özüdoğru, öğretmenleri Ramazan Üstünbaş’la birlikte, hastalıkları ya da engelleri nedeniyle dış dünyayla iletişim kuramayan hastalar için beyin dalgaları ile çalışan bir iletişim sistemi tasarladı. Beyin fonksiyonlarını yerine getirmede bir problemi olmayan hastaların temel ihtiyaçlarını iletebilmelerini sağlayan sistemin patentini almak için başvuruda bulunuldu.

Proje, ALS hastaları gibi yatalak durumda bulunanlar için bir iletişim sistemini içeriyor. Sistem, beyin dalgalarını algılayan EEG cihazı ile ölçülüp alınan dikkat seviyesi kullanılarak kişinin sağlık, sosyal, duygusal durum gibi temel ihtiyaçlarının yakınlarına bilgisayar aracılığıyla iletilmesini sağlıyor. Beyin dalgalarıyla harf seçme ya da yapay zekâ teknolojileriyle çeşitli çözümler bulunsa da bu sistemlerin hem maliyeti yüksek hem de bireyin kendini ifade edebilmesi işleminin çok uzun sürdüğünü ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Nalan Özkurt, “Bu yüzden öğrencilerin geliştirdiği bu sistem, yatalak veya konuşma güçlüğü çeken hastaların kendilerini daha rahat ve pratik bir şekilde ifade etmelerini sağlamayı amaçlıyor. Proje, 2019 Teknofest İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması’nda da finale kalma başarısını gösterdi” dedi.

‘Kendilerini ifade edebiliyorlar’

İstedikleri temel şeyin, hastaların kendilerini ifade etmelerini kolaylaştırmak olduğunu vurgulayan öğrenciler, “Bu iletişim sistemi sayesinde, insanların birey olarak yaşamalarına destek vermek istedik. Sistemimiz, beyin dalgalarında oluşan değişimin saptanması temelinde çalışıyor. Kişinin odaklandığı kelimeler bilgisayar ekranı aracılığıyla iletiliyor” dedi.