13.10.2020 - 00:03 |
Derin bir nefes aldı
Beyin ameliyatı sonrası soluk borusunda darlık meydana gelen 72 yaşındaki İbrahim Altınok, Medicana International İzmir Hastanesi’nde sağlığına kavuştu.
Nefes almasını engelleyen darlaşan 3.5 cm’lik bölge, ameliyatla çıkarıldı, soluk borusu birbirine yeniden dikildi. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Murat Songu ile birlikte operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Özgür Samancılar, “Ameliyat öncesi ve sonrası çok problemli olabiliyor. Hastamız sağlıkla taburcu olacağı için çok mutluyuz” dedi. Tamamen iyileştiğini ifade eden Altınok da, “Kendimi sağlıklı hissediyorum” diye konuştu.