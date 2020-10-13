Derin bir nefes aldı

Nefes almasını engelleyen darlaşan 3.5 cm’lik bölge, ameliyatla çıkarıldı, soluk borusu birbirine yeniden dikildi. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Murat Songu ile birlikte operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Özgür Samancılar, “Ameliyat öncesi ve sonrası çok problemli olabiliyor. Hastamız sağlıkla taburcu olacağı için çok mutluyuz” dedi. Tamamen iyileştiğini ifade eden Altınok da, “Kendimi sağlıklı hissediyorum” diye konuştu.