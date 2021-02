‘Derman oluyoruz’

Başkan Tunç Soyer, İzmir’deki sel afetiyle ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kovid-19 süreci ve depremde olduğu gibi yine iyi bir sınav verdiğini anımsattı, “İzmirliler İzmirli olmakla ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iftihar edebilir. İzmirliler dertlerine derman olan bir belediye gördüler” dedi.

Meclis’te Kültürpark için hazırlanan yeni koruma amaçlı imar planı da kabul edildi. Başkan Soyer, katılımcı bir süreçle plan çalışmasının yürütüldüğüne dikkat çekerek “İzmir’in en önemli tarihsel miraslarından biri olan Kültürpark, güçlü bir anayasaya kavuştu” diye konuştu.

İklim krizinin dünyanın her yerinde ve her an başımıza gelecek felaketlere gebe olduğunu vurgulayan Soyer, “İklim krizi, altyapı filan tanımaz. O nedenle önemli olan felaketleri en az hasarla atlatmaktır” vurgusunu yaptı.

Paket servis de Turuncu!

Büyükşehir, Kovid-19 dönemindeki yeni düzenlemelerle işletmelerin ‘gel-al’ ve ‘paket servis’ hizmetlerine yönelmeleri nedeniyle sertifika programını güncelledi. Bu hizmetler, Turuncu Çember hijyen sertifikasına dahil oldu. Sertifika programına, www.turuncucemberizmir.com adresinden ücretsiz olarak başvuruda bulunulabilecek.