‘Destek paketi gerekli’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, koronavirüs salgınının ekonomiyi, istihdamı ve tüm kamu hizmetlerini derinden etkilediğini ve bu salgın halka en yakın komu hizmeti kurumları olan belediyelerin kaynaklarını önemli ölçüde azalttığını söyledi. Kenttetemel hizmetlerin yürütülmesi neredeyse olanaksız hale geldi, öbür yandan da çevre sağlığı, toplu ulaşım ve yoksullara yardım alanları başta olmak üzere maliyetleri büyük oranda arttırdığını kaydeden Başkan Tunç Soyer, “Genel vergi gelirlerinin düşmesi, belediyelerimizin genel bütçe gelirlerinden aldıkları payın önceki döneme kıyasla yüzde 50’den fazla oranda düşmesine yol açmış; su ve doğalgaz faturalarının ertelenmesi, su ve kanalizasyon idare ve işletmeleri ile doğalgaz şirketlerinin çalışmalarını sürdürmesini neredeyse olanaksızlaştırmıştır. Mayıs ayında il ve ilçe belediyelerinin emlak ve çevre temizlik vergi tahsilatının da aşırı düşük olacağını öngörmekteyiz” dedi. Belediyeler Birliği’ne öneriler sunulduğunu kaydeden Soyer, “Yerel yönetimlerin acil kaynak ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bir ekonomik destek paketinin bir an önce çıkarmalı” dedi.

‘Çemberde kalın’

Kordon ve Karşıyaka sahilindeki çimlere sosyal mesafe kuralına dikkat çekmek için beyaz çizgilerle çemberler çizildi. egepostasi.com’un haberine göre, ziyaretçilerin sosyal mesafeye uymaları için bu çemberlerin içinde oturmaları isteniyor. Büyükşehir Başkanı Soyer, uygulamayı Murathan Mungan’ın dizeleriyle paylaştı: “Ya dışındasındır çemberin, ya da içinde yer alacaksın... Murathan Mungan bu sözleri kuşkusuz yaşadığımız günleri düşünerek yazmadı. Ama, siz hep çemberin içinde kalın.”

130 bini aştı!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, twitter’daki Başkanın Günlüğü’nde yaptığı açıklamada, “Size dayanışmada geldiğimiz noktadan örnekler vereceğim. Desteklediğimiz ailelere gönderdiğimiz gıda kolisi 130 bin 657’ye ulaştı” dedi. Soyer, bu süreçte 1-5 yaş arası 219 bin 29 çocuğa süt gönderildiğini, 1864 kişiye evde bakım hizmeti, 1077 kişiye telefonda psikolojik destek, 791 engelliye de uzaktan eğitim verildiğini kaydetti.

Şehitliğe sefer

ESHOT Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesinde yurttaşların kabristan ziyaretleri için 12 özel hat oluşturdu. Konak Bahribaba Aktarma MerkeziKadifekale Askeri Şehitliği arasında çalışan 33 numaralı hat, bugün normal seferini sürdürüyor. Bu hatta, bayramın ilk günü daha fazla sayıda sefer yapılacak.