08.05.2020 - 00:03 |
‘Destekler artacak’
Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Kovid-19 salgını sürecinde halkın ihtiyaçlarını karşılayan Vefa Destek Grubu’yla bir araya geldi, “Dayanışma ruhu içinde hep birlikte yürüttüğümüz sosyal yardımlaşma bizim önceliğimiz oldu” dedi. Gümrükçü, ekip sayısını ve yardımları artıracaklarını söyledi.
Fahretin Koca'dan "Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz" paylaşımıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan paylaştığı açıklamada, "Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz." uyarısında bulundu.