‘Destekler artacak’

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Kovid-19 salgını sürecinde halkın ihtiyaçlarını karşılayan Vefa Destek Grubu’yla bir araya geldi, “Dayanışma ruhu içinde hep birlikte yürüttüğümüz sosyal yardımlaşma bizim önceliğimiz oldu” dedi. Gümrükçü, ekip sayısını ve yardımları artıracaklarını söyledi.