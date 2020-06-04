Destekler sürüyor

Güzelbahçe Belediyesi, işletmelere hijyen paketi dağıttı. Başkan Mustafa İnce, “Esnafımızın iş yerleri belirli aralıklarla ilaçlanacak. Kurallara uyup sosyal mesafeye uyarsak bu süreci rahat bir şekilde atlatmış olacağız. Desteğimiz sürecek” dedi. Karesi Belediyesi de, işyerlerini dezenfekte etti. Akhisar Belediyesi ise, kıraathane, lokanta ve diğer işyerlerinde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi. Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, kahvehanelerin açılmasıyla birlikte işletmecilere çay ve şeker dağıttı.