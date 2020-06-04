Destekler sürüyor

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    04.06.2020 - 00:01 |

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    Yeniden hizmet vermeye başlayan kahvehaneler ve restoran gibi işletmeleri belediyeler yalnız bırakmadı.

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    Güzelbahçe Belediyesi, işletmelere hijyen paketi dağıttı. Başkan Mustafa İnce, “Esnafımızın iş yerleri belirli aralıklarla ilaçlanacak. Kurallara uyup sosyal mesafeye uyarsak bu süreci rahat bir şekilde atlatmış olacağız. Desteğimiz sürecek” dedi. Karesi Belediyesi de, işyerlerini dezenfekte etti. Akhisar Belediyesi ise, kıraathane, lokanta ve diğer işyerlerinde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi. Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, kahvehanelerin açılmasıyla birlikte işletmecilere çay ve şeker dağıttı.

    Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 1 Haziran'dan itibaren tedbirlere uyulmazsa, hastalığın daha fazla yayılma imkanına kavuşacağı açıktır."
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