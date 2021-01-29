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    Haberler Ege Haberleri DEÜ’DEN, tedavi gören çocuklara moral
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    29.01.2021 - 07:00 |

    DEÜ’DEN, tedavi gören çocuklara moral

    Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde, onkoloji tedavisi gören hastalar ile hasta yakınlarının konaklamak amacıyla kullandığı KİTVAK Abdulrezzak Sancak Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi’nde kalan çocuklara; dijital tablet, oyuncak, kıyafet ve kurum interneti sağlandı.

    DEÜ’DEN, tedavi gören çocuklara moral

    Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde, onkoloji tedavisi gören hastalar ile hasta yakınlarının konaklamak amacıyla kullandığı KİTVAK Abdulrezzak Sancak Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi’nde kalan çocuklara; dijital tablet, oyuncak, kıyafet ve kurum interneti sağlandı. Salgında, zorlu bir tedavi süreci geçiren çocukların tamamen odalarına kapanmak zorunda kaldığını belirten DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Moral verip derslerinde geri kalmamalarını ve dünyadan kopmamalarını istemedik. Yine bağışçılarımızın desteği ile aldığımız kıyafet, puset ve oyuncukları, konukevimizdeki evlatlarımızın kullanımına sunduk” diye konuştu.

    Melisa’ya davet

    Konukevinden selam yollayan Melisa’ya da seslenen Hotar, “Salgının ardından; minik Melisamızı Rektörlüğümüzde ağırlayacağız. Çocuklarımız için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

    Okullara spor malzemesi

    İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü 4’ünü sınıfındaki Denizlili bir grup öğrenci, hayata geçirdikleri ‘Bana Bir Top Alır mısın?’ projesiyle 14 okulun spor malzemesi ihtiyaçlarını karşıladı. İki ayda kamu kurumları, belediyeler ve özel sektör firmalarından aldıkları desteklerle her geçen gün büyüdü. Proje gönüllülerinden Gizem Üstünsoy, projenin bugün hayal edemeyecekleri bir noktaya geldiğini belirtti. l DHA

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