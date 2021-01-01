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    HaberlerEge Haberleri DEÜ’lü genç doktorlar işaret dili öğreniyor
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    01.01.2021 - 00:01 |

    DEÜ’lü genç doktorlar işaret dili öğreniyor

    Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) öğrencileri, mesleklerini icra ederlerken işitme engellilerle karşılaşabilme ihtimallerine karşı, online dersleri de fırsat bilerek fakülte içinde işaret dili öğrenme hareketi başlattı ve 80 kişiye ulaştı.

    DEÜ’lü genç doktorlar işaret dili öğreniyor

    5’inci derslerini tamamlayan öğrencilerin hepsi, herkese eşit seviyede sağlık hizmeti götürmenin önemine dikkat çekti. İşaret dili eğitmeni Seren Gizem Biçer de, talebin öğrenciler tarafından geldiğini belirtti. l DHA

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