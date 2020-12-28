Dev adamlar deplasmanda güldü

Altındağ Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı, kulüp yönetim kurulu üyeleri izleyerek takımı yalnız bırakmadı. Maçın ilk periyodu 15-15 biterken ikinci periyotta Bornova bulduğu üçlük isabetleri ile 33-26 ikinci periyodu üstün bitirdi. Üçüncü periyotta hücumda istediği sayıları bulamayan dev adamlar, bu periyottan 52-46 geride ayrıldı. Son periyotta adeta dirilen Manisa BŞB, pota altını ve hücumu bırakmadı ve karşılaşmayı 69-74 önde bitirerek ilk deplasman galibiyetini aldı.