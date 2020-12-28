28.12.2020 - 00:00 |
Dev adamlar deplasmanda güldü
Türkiye Basketbol Ligi’nin 12. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bornova Belediyespor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Altındağ Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı, kulüp yönetim kurulu üyeleri izleyerek takımı yalnız bırakmadı. Maçın ilk periyodu 15-15 biterken ikinci periyotta Bornova bulduğu üçlük isabetleri ile 33-26 ikinci periyodu üstün bitirdi. Üçüncü periyotta hücumda istediği sayıları bulamayan dev adamlar, bu periyottan 52-46 geride ayrıldı. Son periyotta adeta dirilen Manisa BŞB, pota altını ve hücumu bırakmadı ve karşılaşmayı 69-74 önde bitirerek ilk deplasman galibiyetini aldı.