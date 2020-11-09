85,80BİST1.1921.01EURO9.96-1.57USD8.36-1.77ALTIN535.781.56
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Dev destek
    ABONE OL
    09.11.2020 - 00:10 |

    Dev destek

    ‘Birlikten İzmir Doğar’ kampanyasına katkı koyan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 10 milyona okul yatırımı yapacaklarını belirtti.

    Dev destek

    İzmir Ticaret Odası (İZTO) ev sahipliğinde, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında İzmir İl ve İlçeleri Müşterek İstişare Toplantısı düzenlendi. İzmir iş dünyasının, deprem sonucunda ailesinde vefat olan depremzedelere konut ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başlatılan başlattığı Birlikten İzmir Doğar kampanyasına destek olacaklarını belirten Hisarcıklıoğu, “TOBB olarak maliyeti 10 milyon lirayı bulacak bir okul yaptırıp  hizmetine sunacağız” dedi. 

    İl ve ilçelerdeki meslek odaları ile borsaların başkanları da, deprem sürecinin başından bu yana üyelerin içinde bulundukları sorunlara ivedilikle çözüm bulan ve kampanyaya yaptığı bağışla öncü olan Hisarcıklıoğlu’na teşekkür etti. Başkanlar, depremin etkilerini azaltmak amacıyla üyelerinin taleplerini ve önerilerini de Bakan Pekcan’a iletti.

    Toplantıya katılan tüm kurumlar, kampanyaya ve İzmir’e her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

    Eğitimi unutmayalım

    Desteğin önemine değinen Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, “Aslında genele bakıldığında evini kaybeden vatandaşlarımızın barınma problemi çözüldükten sonra çocuklarımızın eğitim konusu da aciliyet arz ediyor. Bazı okullarımız zarar gördü. Bu okulların onarımı sırasında derslik açığı ortaya çıkabilir. Bu anlamda da TOBB’un okul yaptırma kararı yeni okullar için bir ilk adım olabilir. Hisarcıklıoğlu’nun İzmirimize bu zor günlerde verdikleri destek bizlere güç ve moral aşıladı” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Erzurum'da flaş koronavirüs kararı! Anonslar yapılacak

    Erzurum'da flaş koronavirüs kararı! Anonslar yapılacak

    İndirim fırsatı! Son 11 gün...

    İndirim fırsatı! Son 11 gün...

    İşte ABD'nin yeni First Lady'si

    İşte ABD'nin yeni First Lady'si

    Başvurular bitti! Peki KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Yurt başvuruları başladı mı?

    Başvurular bitti! Peki KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Yurt başvuruları başladı mı?

    Sıradaki Haber