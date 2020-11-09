Dev destek

İzmir Ticaret Odası (İZTO) ev sahipliğinde, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında İzmir İl ve İlçeleri Müşterek İstişare Toplantısı düzenlendi. İzmir iş dünyasının, deprem sonucunda ailesinde vefat olan depremzedelere konut ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başlatılan başlattığı Birlikten İzmir Doğar kampanyasına destek olacaklarını belirten Hisarcıklıoğu, “TOBB olarak maliyeti 10 milyon lirayı bulacak bir okul yaptırıp hizmetine sunacağız” dedi.

İl ve ilçelerdeki meslek odaları ile borsaların başkanları da, deprem sürecinin başından bu yana üyelerin içinde bulundukları sorunlara ivedilikle çözüm bulan ve kampanyaya yaptığı bağışla öncü olan Hisarcıklıoğlu’na teşekkür etti. Başkanlar, depremin etkilerini azaltmak amacıyla üyelerinin taleplerini ve önerilerini de Bakan Pekcan’a iletti.

Toplantıya katılan tüm kurumlar, kampanyaya ve İzmir’e her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Eğitimi unutmayalım

Desteğin önemine değinen Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, “Aslında genele bakıldığında evini kaybeden vatandaşlarımızın barınma problemi çözüldükten sonra çocuklarımızın eğitim konusu da aciliyet arz ediyor. Bazı okullarımız zarar gördü. Bu okulların onarımı sırasında derslik açığı ortaya çıkabilir. Bu anlamda da TOBB’un okul yaptırma kararı yeni okullar için bir ilk adım olabilir. Hisarcıklıoğlu’nun İzmirimize bu zor günlerde verdikleri destek bizlere güç ve moral aşıladı” dedi.