Dev ekranlı tanıtım



Tarihi Su Kemerleri ve leyleklerle sembolleşen, Efes Selçuk denilince akla gelen ilk karelerden biri olan İstasyon Meydanı’na yerleştirilen led ekranda kentte bugüne kadar gerçekleştirilen etkinlikler, festivallere ait kısa filmler, kültür ve sanat etkinliklerinin hafızalarda kalan görüntülerinin yanı sıra Efes Selçuk’un tarihi ve doğal zenginliklerini yansıtan görüntüler yer alacak.