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    20.01.2021 - 00:03 |

    Dev ekranlı tanıtım

    Efes Selçuk Belediyesi, ‘İlham Veren Kent’ tanıtımları kapsamında, İstasyon Meydanı’na dev bir led ekran yerleştirdi. Böylece, yerli ve yabancı misafirleri karşılayan İstasyon Meydanı, kentin tanıtımına katkı sunacak.

    Dev ekranlı tanıtım


    Tarihi Su Kemerleri ve leyleklerle sembolleşen, Efes Selçuk denilince akla gelen ilk karelerden biri olan İstasyon Meydanı’na yerleştirilen led ekranda kentte bugüne kadar gerçekleştirilen etkinlikler, festivallere ait kısa filmler, kültür ve sanat etkinliklerinin hafızalarda kalan görüntülerinin yanı sıra Efes Selçuk’un tarihi ve doğal zenginliklerini yansıtan görüntüler yer alacak.

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