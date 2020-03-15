15.03.2020 - 00:03 |
Devlet hastanesi maskesini üretiyor
MANİSA’nın Turgutlu Devlet Hastanesi, koronavirüs nedeniyle yoğun talep sonrası fiyatı artan ve stok sıkıntısı ihtimali olan cerrahi maskeyi, kendi bünyesinde üretmeye başladı.
Hastanenin terzihanesinde yaptıkları deneme üretiminde başarı sağladıkalrını belirten Başhekim Ümit Aksoy, “Maske basit bir tıbbi malzeme ancak yokluğu çok önemli bir boşluk olacak. Her gün bin maske üretip ihtiyacı karşılıyoruz. Hastane Müdürü Mustafa Ergun de, artan fiyatlar karşısında kamu kaynaklarını israf etmek istemedikleri için böyle bir yolu seçtiklerini söyledi. l DOĞAN ÇİZMECİ DHA
Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Vaka sayısı 6'ya çıktıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde Umre'den dönen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklama sonrası yurt dışından dönenleri 14 gün kuralına uymaya çağırdı.