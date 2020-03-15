Devlet hastanesi maskesini üretiyor

Hastanenin terzihanesinde yaptıkları deneme üretiminde başarı sağladıkalrını belirten Başhekim Ümit Aksoy, “Maske basit bir tıbbi malzeme ancak yokluğu çok önemli bir boşluk olacak. Her gün bin maske üretip ihtiyacı karşılıyoruz. Hastane Müdürü Mustafa Ergun de, artan fiyatlar karşısında kamu kaynaklarını israf etmek istemedikleri için böyle bir yolu seçtiklerini söyledi. l DOĞAN ÇİZMECİ DHA