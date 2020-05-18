18.05.2020 - 00:03 |
Devlet hastanesinin acil servisi açıldı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin hizmete girmesinin ardından tadilata giren Menteşe Devlet Hastanesi’nin acil servisinde hasta kabulüne başlandı. İl Sağlık Müdürü İskender Gencer, “Tomografi dahil 100 yataklı bir hastanede olması gereken, yoğun bakım ünitesi, ameliyathane, laboratuvar ve röntgen servisi gibi tüm birimler var. 25 doktorumuz, 10 pratisyen hekimimiz olacak” dedi. l cAVİT AKGÜN DHA
Antalya'da mobilya atölyesinde yangınAntalya'da bir mobilya atölyesinde çıkan yangında, atölyede bulunan ahşap malzemeler zarar gördü.
Yavru kedi, 8 saatte kurtarıldıBalıkesir'in Burhaniye ilçesinde, kamyonetin kaputuna giren yavru kedi, itfaiye ve oto tamircilerinin 8 saat süren çabası sonucu kurtarıldıktan sonra bu kez olay yerine gelen basın mensuplarının aracının şanzıman boşluğuna girdi. Ancak bu kez kısa sürede gizlendiği yerden çıkarılan kedi, sağlık kontrolünün ardından serbest bırakıldı.