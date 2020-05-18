Devlet hastanesinin acil servisi açıldı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin hizmete girmesinin ardından tadilata giren Menteşe Devlet Hastanesi’nin acil servisinde hasta kabulüne başlandı. İl Sağlık Müdürü İskender Gencer, “Tomografi dahil 100 yataklı bir hastanede olması gereken, yoğun bakım ünitesi, ameliyathane, laboratuvar ve röntgen servisi gibi tüm birimler var. 25 doktorumuz, 10 pratisyen hekimimiz olacak” dedi. l cAVİT AKGÜN DHA