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    HaberlerEge Haberleri ‘Devlet, önlemleri aldı’
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    25.03.2020 - 00:03 |

    ‘Devlet, önlemleri aldı’

    AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, vatandaşa gerekmedikçe evden çıkmamalarını söyledi; devletin koronavirüse karşı tüm önleyici tedbirleri aldığını dile getirdi.

    ‘Devlet, önlemleri aldı’

    Olası bir durumda hastanelerdeki yoğunluğun azaltılması için öncelikle 184 Sabim Korona Danışma Hattı ve aile hekimlerine başvurulması gerektiğini dile getiren Nasır, “Tüm hazırlıklara rağmen salgının pik yapacağı dönem başlıyor. Sağlık kuruluşlarının baskı altına alınmaması gerekiyor. Bu nedenle kimse zorunlu durumlar haricinde, yoğunluğun azaltılması için hastanelere gitmemeli. Sağlık Bakanlığı koruyucu ve önleyici tedbirleri birçok Avrupa ülkesinden önce aldı. Salgınla mücadelemizin şu ana kadar yüksek başarıyla sürdürülmesinde bu öngörünün de büyük payı var. Önemli olan panik yapmadan bu süreci atlatabilmek. Evde kalma sıfırsa, 25 bin vakada ölüm oranı 500. Eğer bu evde kalma oranını yüzde 75’te tutarsak vaka sayısı 4 civarında olacaktır” dedi.

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