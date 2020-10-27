Dezavantajlı gençlere drone eğitimi

Karşıyaka Belediyesi, geleceğin gözde meslekleri arasında yer alan ‘drone pilotluğu’ konusunda eğitim ve ehliyet almak isteyen gençler için ücretsiz eğitimler düzenleyecek. İzmir Eğitim Kooperatifi ve Maiden Flight Tech işbirliyle yürütülen proje kapsamında, ilk etapta 50 gence ‘İHA-0 (İnsansız Hava Aracı - Drone) Ticari Pilot Eğitimi’ verilecek. 12-18 yaş arası gençlerin katılabileceği eğitimlerden, dezavantajlı bölgelerde yaşayan ve maddi imkanları kısıtlı olanlar yararlanabilecek.

30 Ekim’de başlayacak programın ardından katılımcılar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) onaylı ehliyet ve sertifikanın sahibi olacak. Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Dijital dönüşümün yaşandığı çağımızda geleceğin meslekleri ve insan kaynağı ihtiyacı da hızla değişmekte. Bu ihtiyaçlardan birisi de yaygın kullanım alanına sahip insansız hava araçları için pilotluk mesleği. Genç işsizliğin önemli bir problem olduğu ülkemizde, bu tür eğitimlere ağırlık vererek, özellikle dezavantajlı gençlerimizin meslek sahibi olmalarına yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.