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    HaberlerEge Haberleri Dezavantajlı gruba pozitif ayrımcılık
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    15.02.2020 - 00:09 |

    Dezavantajlı gruba pozitif ayrımcılık

    Kemalpaşa Belediyesi, yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlara daha iyi hizmet vermek için muhtarlarla koordinasyon toplantısında bir araya geldi.

    Dezavantajlı gruba pozitif ayrımcılık

    Belediye Başkan Yardımcısı Arzu Külahçıoğlu Altıntoz, ‘güçlü iletişim’in önemine vurgu yaptı, “Sosyal İletişim Ekibimiz, insan odaklı çalışma anlayışla sorunların hızlı bir şekilde tespit edilmesi ve çözülmesi yönünde, gizlilik ilkesi esas alınarak dezavantajlı gruplara pozitif ayrımcılık yapılması adına çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

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