Dezavantajlı gruba pozitif ayrımcılık

Belediye Başkan Yardımcısı Arzu Külahçıoğlu Altıntoz, ‘güçlü iletişim’in önemine vurgu yaptı, “Sosyal İletişim Ekibimiz, insan odaklı çalışma anlayışla sorunların hızlı bir şekilde tespit edilmesi ve çözülmesi yönünde, gizlilik ilkesi esas alınarak dezavantajlı gruplara pozitif ayrımcılık yapılması adına çalışmalarını sürdürüyor” dedi.