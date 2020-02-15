15.02.2020 - 00:09 |
Dezavantajlı gruba pozitif ayrımcılık
Kemalpaşa Belediyesi, yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlara daha iyi hizmet vermek için muhtarlarla koordinasyon toplantısında bir araya geldi.
Belediye Başkan Yardımcısı Arzu Külahçıoğlu Altıntoz, ‘güçlü iletişim’in önemine vurgu yaptı, “Sosyal İletişim Ekibimiz, insan odaklı çalışma anlayışla sorunların hızlı bir şekilde tespit edilmesi ve çözülmesi yönünde, gizlilik ilkesi esas alınarak dezavantajlı gruplara pozitif ayrımcılık yapılması adına çalışmalarını sürdürüyor” dedi.
Milliyet'te Haftanın Özeti 14 Şubat 2020İşte Türkiye ve dünyada haftanın öne çıkan gelişmeleri