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    HaberlerEge Haberleri Dezenfekte timi aralıksız çalışıyor
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    31.05.2020 - 00:01 |

    Dezenfekte timi aralıksız çalışıyor

    Bergama Belediyesi’nin dezenfekte timi, kamusal alanlar, kuaförler, işyerleri ve tüm ortak kullanılan alanlarını aralıksız olarak temizliyor.

    Dezenfekte timi aralıksız çalışıyor

    Kademeli olarak başlayan normalleşme süreci içerisinde de rehavete de kapılmadan çalışmaların devam edeceğini belirten Başkan Hakan Koştu, “Normalleşme sürecini tüm birimlerimizle koordineli olarak birlikte yönetiyoruz” diye konuştu.

    Yeşilköy ve Hadımköy Hastaneleri yarın hizmete açılacakYeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı yerleşkesine inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile restore edilerek yeniden hizmete alınan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi yarın yapılacak törenin ardından açılacak.
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