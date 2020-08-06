06.08.2020 - 00:02 |
DGS ve ALES için önlemler alındı
Uşak Üniversitesi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 9 Ağustos’ta yapılacak Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ve 16 Ağustos’ta gerçekleşecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı İlkbahar Dönemi (ALES/1) öncesi sınav güvenliği toplantısı düzenlendi.
Sınav öncesi, günü ve sonrasında alınacak tedbirler görüşüldü, kararlar alındı.
Aralıksız dezenfeksiyon
Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Okullarımızda sınav tarihlerinden önce dezenfekte işlemleri yapılacak ve sınav günü adaylarımız gelmeden tekrarlanacak. ÖSYM, adaylarımıza dezenfektan, maske ve dezenfektan mendil temin edecek. İsteyenler kendileri de dezenfektan, maske, siperlik ve eldiven getirebilecek. Emniyet görevlilerimiz öğrencilerin ve görevlilerin üst aramalarını sosyal mesafe gözeterek el detektörüyle yapacak” dedi. Savaş, adayların sınav günü 10.00’a kadar binalara gelmesi gerektiğinin altını çizdi.