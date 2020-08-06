DGS ve ALES için önlemler alındı

Sınav öncesi, günü ve sonrasında alınacak tedbirler görüşüldü, kararlar alındı.



Aralıksız dezenfeksiyon



Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Okullarımızda sınav tarihlerinden önce dezenfekte işlemleri yapılacak ve sınav günü adaylarımız gelmeden tekrarlanacak. ÖSYM, adaylarımıza dezenfektan, maske ve dezenfektan mendil temin edecek. İsteyenler kendileri de dezenfektan, maske, siperlik ve eldiven getirebilecek. Emniyet görevlilerimiz öğrencilerin ve görevlilerin üst aramalarını sosyal mesafe gözeterek el detektörüyle yapacak” dedi. Savaş, adayların sınav günü 10.00’a kadar binalara gelmesi gerektiğinin altını çizdi.