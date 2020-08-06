BİST1.0920.43EURO8.390.22USD7.050.15ALTIN462.443.47
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri DGS ve ALES için önlemler alındı
    ABONE OL
    06.08.2020 - 00:02 |

    DGS ve ALES için önlemler alındı

    Uşak Üniversitesi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 9 Ağustos’ta yapılacak Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ve 16 Ağustos’ta gerçekleşecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı İlkbahar Dönemi (ALES/1) öncesi sınav güvenliği toplantısı düzenlendi.

    DGS ve ALES için önlemler alındı

    Sınav öncesi, günü ve sonrasında alınacak tedbirler görüşüldü, kararlar alındı.

    Aralıksız dezenfeksiyon

    Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Okullarımızda sınav tarihlerinden önce dezenfekte işlemleri yapılacak ve sınav günü adaylarımız gelmeden tekrarlanacak. ÖSYM, adaylarımıza dezenfektan, maske ve dezenfektan mendil temin edecek. İsteyenler kendileri de dezenfektan, maske, siperlik ve eldiven getirebilecek. Emniyet görevlilerimiz öğrencilerin ve görevlilerin üst aramalarını sosyal mesafe gözeterek el detektörüyle yapacak” dedi. Savaş, adayların sınav günü 10.00’a kadar binalara gelmesi gerektiğinin altını çizdi.

    Hakkari Valisi Akbıyık'tan vatandaşlara corona virüs uyarısıHakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentte corona virüs vakalarının artmaya devam etmesi durumunda yeni önlemler alınabileceğini söyledi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Türkiye'den Beyrut'a yardım! Yola çıktı

    Türkiye'den Beyrut'a yardım! Yola çıktı

    Milyonları ilgilendiriyor! O paralar iade ediliyor...

    Milyonları ilgilendiriyor! O paralar iade ediliyor...

    Trump'tan 'saldırı gibi görünüyor' açıklaması!

    Trump'tan 'saldırı gibi görünüyor' açıklaması!

    5 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı - Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango Online'da

    5 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı - Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango Online'da

    Sıradaki Haber