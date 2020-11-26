Difraktif lens ile kalıcı çözüm

Hayat koşuşturmacasında kullanımı zorlaşan gözlüklerin yerini, operasyonla göze yerleştirilen lensler alıyor. Yeni nesil difraktif lens implantansyonları hakkında bilgi veren Ekol Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Esat Çınar, “Yerleştirilen merceklerin temel özelliği yumuşak bir lens olmaları. Kalıcılığı daha yüksek bu mercekler gözdeki numarayı düzeltmek için hazırlandıklarından genelde başarılı sonuç veriyorlar. Ayrıca difraktif lens implantasyonları katarakt geliştikten sonra ya da gelişmeden önce de uygulanabiliyor. Bu ameliyatlar 5- 10 dakika kadar sürüyor ve damla ile gerçekleştiriliyor” dedi.

Astigmatta etkili

Yüksek astigmatı olan kişiler için de yöntemin uygulanabildiğini belirten Çınar, “Bazı hastaların uzak ve yakın görme problemlerinin yanı sıra astigmatı da olabiliyor. Bu hastaların genellikle baş ağrısı gibi astenopik şikayetleri oluyor. Excimer lazere ve kontakt lense uygun görülmemiş yüksek astigmatı olan kişilerin hem uzak görme, hem yakın görme hem de astigmat problemleri difraktif torik lensler ile tedavi edilebiliyor. Astigmatı 8 numara olan hastalar bile bu ameliyatlar ile tedavi edilebiliyor” diye konuştu.

Hipermetropların tedavisinde de multifical difraktif ya da multifical difraktif toric lens tedavisinin uygulanabileceğini dile getiren Çınar, “Hipermetroplar excimer lazer uygulaması ile tedavi edilebiliyor. Fakat bütün hipermetropu kornea üzerinden düzeltmek çok da kolay olmuyor. Kimi zaman gözün doğal yapısı değiştirilebiliyor. Bu sebeple hasta belirli bir yaşın üzerindeyse lazer yerine bu lenslerin tercihi ile daha başarılı sonuçlar elde edilebiliyor” dedi.