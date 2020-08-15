‘Diğer belediyeler bizi örnek alacak’

İduğ, CHP İzmir milletvekilleri ile il ve ilçe örgütünden tam not aldı. Temel ilkelerinin tasarruf olduğunu belirten İduğ, “Öncelikli ihtiyaçları karşılıyoruz. İş dünyasından gelen biri olarak, belediyeciliğe farklı bir anlayış getirmeye çalışıyorum. Gözlerimizi yeniliklere kapatarak bu işi yapamayız. Yerel yönetimlerde yeni modellere ihtiyaç var. Belediyeyi kendi işyerimiz gibi yönetmeli, kaynakları dikkatli kullanmalıyız. Bu anlamda, veriye ve kurumsal hafızaya ihtiyacımız var. Böylece bizden sonra geleceklerin işi daha kolay olacak. Ortaya koyduklarımızla diğer belediyelere model olacağımıza inanıyorum. Güveninizi boşa çıkarmayacağım” diye konuştu.