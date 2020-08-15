15.08.2020 - 00:05 |
‘Diğer belediyeler bizi örnek alacak’
Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, 1. Hizmet Yılı ve koronavirüs salgını süresince yapılan çalışma ve hizmetleri parti örgütüne anlattı.
İduğ, CHP İzmir milletvekilleri ile il ve ilçe örgütünden tam not aldı. Temel ilkelerinin tasarruf olduğunu belirten İduğ, “Öncelikli ihtiyaçları karşılıyoruz. İş dünyasından gelen biri olarak, belediyeciliğe farklı bir anlayış getirmeye çalışıyorum. Gözlerimizi yeniliklere kapatarak bu işi yapamayız. Yerel yönetimlerde yeni modellere ihtiyaç var. Belediyeyi kendi işyerimiz gibi yönetmeli, kaynakları dikkatli kullanmalıyız. Bu anlamda, veriye ve kurumsal hafızaya ihtiyacımız var. Böylece bizden sonra geleceklerin işi daha kolay olacak. Ortaya koyduklarımızla diğer belediyelere model olacağımıza inanıyorum. Güveninizi boşa çıkarmayacağım” diye konuştu.
Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.