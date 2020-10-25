Dijital atık rehberi oluşturacaklar

Üniversite, 256 sunum arasından 32 projenin kabul edildiği listede, 7’nci sırada yer aldı. Demokrasi Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde Balıkesir Üniversitesi ve Karesi Belediyesi’nin yer alacağı projede, Slovakya’dan, İspanya’dan, İsveç’ten ve Makedonya’dan kurum ve kuruluşlar bulunuyor. Proje için 208 bin 292 euro bütçe ayırdıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, “Sıfır atık konusunda mevcut durumu belirleyerek yenilikçi bir müfredat oluşturmayı ve yetişkinlerin ve öğrencilerin sıfır atık konusundaki yetkinliklerini artırmak için bir rehber tasarlamayı amaçlıyoruz” dedi.