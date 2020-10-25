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    HaberlerEge Haberleri Dijital atık rehberi oluşturacaklar
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    25.10.2020 - 00:02 |

    Dijital atık rehberi oluşturacaklar

    İZMİR Demokrasi Üniversitesi koordinatörlüğünde ZeroWaste (Sıfır Atık)- “Avrupa’da Sıfır Atık Döngüsel Ekonomi Konsepti Kapsamında Yetişkin Becerilerinin Geliştirilmesi” başlıklı, Avrupa Birliği (AB) Erasmus+ KA204 Yetişkin Eğitimi için Stratejik Ortaklık projesi kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edildi.

    Dijital atık rehberi oluşturacaklar

    Üniversite, 256 sunum arasından 32 projenin kabul edildiği listede, 7’nci sırada yer aldı. Demokrasi Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde Balıkesir Üniversitesi ve Karesi Belediyesi’nin yer alacağı projede, Slovakya’dan, İspanya’dan, İsveç’ten ve Makedonya’dan kurum ve kuruluşlar bulunuyor. Proje için 208 bin 292 euro bütçe ayırdıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, “Sıfır atık konusunda mevcut durumu belirleyerek yenilikçi bir müfredat oluşturmayı ve yetişkinlerin ve öğrencilerin sıfır atık konusundaki yetkinliklerini artırmak için bir rehber tasarlamayı amaçlıyoruz” dedi.

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