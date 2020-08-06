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    06.08.2020 - 00:02 |

    Dijital destek

    Koronavirüs salgını nedeniyle yüzyüze eğitime ara verilen dönemde sınavlara Bornova Belediyesi’nin vizyon projesi olan Dijital Sınıf ile hazırlanan öğrenciler, üniversite ve bölüm tercihlerini WhatsApp üzerinden yapıyor.

    Dijital destek

    Evlerinden çıkmadan tercihleri için uzmanlara danışan tüm öğrenciler, hafta içi hergün 0 530 792 73 41 numaralı telefondan 08.30-17.30 saatleri arasında canlı olarak bilgi alabiliyor. Yıllardır BELGEM aracılığıyla verdikleri eğitim desteğinde Dijital Sınıf ile çıtayı daha da yükselttiklerini belirten Başkan Mustafa İduğ, “Geleceklerini belirleyecekleri tercih döneminde de onların yanındayız” dedi.

    Hakkari Valisi Akbıyık'tan vatandaşlara corona virüs uyarısıHakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentte corona virüs vakalarının artmaya devam etmesi durumunda yeni önlemler alınabileceğini söyledi.
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