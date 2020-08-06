Dijital destek

Evlerinden çıkmadan tercihleri için uzmanlara danışan tüm öğrenciler, hafta içi hergün 0 530 792 73 41 numaralı telefondan 08.30-17.30 saatleri arasında canlı olarak bilgi alabiliyor. Yıllardır BELGEM aracılığıyla verdikleri eğitim desteğinde Dijital Sınıf ile çıtayı daha da yükselttiklerini belirten Başkan Mustafa İduğ, “Geleceklerini belirleyecekleri tercih döneminde de onların yanındayız” dedi.