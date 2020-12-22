Dijital devrim

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), pandemiyle birlikte y52 büyüyen e-ticaret ve rekor seviyede gelişen dijitalleşmeye kayıtsız kalmadı.

Dijital değişim hareketi başlattıklarını belirten İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, “Yüksek potansiyeliyle İzmir, dijitalleşmenin merkezinde yer alan ve bu alanda nitelikli gençler yetiştiren öncü şehirlerden biri olabilir. Bu amaçla ders içeriklerini güncelledik ve Türkiye’nin önde gelen firmalarıyla iş birliklerini artırdık” dedi. Yeni çalışmalar hakkında bilgi veren Aşkar, şöyle konuştu:

Yepyeni dersler

“Yeni hazırladığımız özel programla, ilk aşamada 300 öğrenciye, e-ticaret üzerine online eğitimler verilecek. Eğitimlerde, ülkemizde e-ticaret sistemleri oluşturmada lider firmalarından biri olan T-Soft tarafından sağlanan e-ticaret altyapısı kullanılacak. 23 Ocak’a kadar sürecek program kapsamında, e-ticaretin temel kavramları, çoklu dil seçenekleri, kampanya gelişimi, ürün kişiselleştirme gibi birçok konuda eğitim görecek İEÜ’lü gençler, ssonucuna göre sertifika almaya hak kazanacak. Ayrıca, Bilgisayar Programcılığı ve Grafik Tasarımı Programı öğrencilerine de ikinci dönemden itibaren kodlama ve kullanıcı arayüzü eğitimi verilecek. Dış Ticaret Programı öğrencileri için tasarlanan E-ticaret Uygulamaları dersine ise, e-ihracat ve e-pazarlama alanından bizzat sektör temsilcileri katılacak. Elektronik Ticaret Sistemleri ve Uygulamaları dersini de müfredatımıza ekledik.”

‘Bilgiyi topluma yaymak Türkiye’yi ileriye taşır’

Dönem başkanlığını Yaşar Üniversitesi’nin üstlendiği İzmir Üniversiteleri Platformu tarafından düzenlenen Teknoloji Girişimleri Çevrim İçi Zirvesi’nde; yaklaşık 3 bin 700 teknoloji şirketinin mentorluğunu 33 yıl boyunca dünya genelinde farklı şirket ve sektörlerde CEO gibi üst düzey yöneticilikler yapmış, 14 teknoparkın kurucusu, yöneticisi ve danışmanı olarak görev yapan Ufuk Batum, pandemiyle deüretim modellerini anlattı.

“Katma değeri yüksek malların çok daha az kaynakla, çok daha hızlı bir şekilde üretilmesi gerektiğini gördük” diyen Batum, şöyle konuştu:

30 miyonluk güç

“Biz, üretimi kavramış ve bu konuda iştahı yüksek bir ülkeyiz. İnsan kaynağımız da çok yüksek. Toplum 5.0 anlayışında olduğu gibi, bilgi, beceri ve yeteneğe büyük önem vermeli; teknolojik gücü doğru yöneten akıllı bir toplum modelini benimsememiz gerekiyor. Türkiye’deki inşaat, turizm, havacılık, lojistik, sağlık hizmetleri, savunma, mobil ve yazılım gibi alanlardaki kapasitenin çeşitliliğine ve bunların yarattığı avantajlar oldukça fazla. Bizim yaklaşık 19 milyon ilk, orta ve lise, 8 milyon da üniversite öğrencimiz mevcut. Bu rakama öğretmenler ve yöneticiler de eklenince yaklaşık 30 milyonluk bir gücümüz var. Eğitim teknolojilerini geliştirmek için harekete geçmeliyiz.”