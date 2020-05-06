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    HaberlerEge Haberleri Dijital devrim için ilk adım
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    06.05.2020 - 07:00 |

    Dijital devrim için ilk adım

    Buca Belediyesi, Akıllı Şehircilik ve Kent Otomasyon Sistemleri projesi için düğmeye bastı. Dijital arşiv, imar, numarataj gibi bilgiler, veri tabanına işlendi. Kent rehberinde de, çevrede bulunan tüm önemli noktalar erişime açılacak

    Dijital devrim için ilk adım

    Buca Belediyesi, vatandaşın belediyeyle olan çalışmalarını en hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak için Akıllı Şehircilik ve Kent Otomasyon Sistemleri projesini hayata geçirdi. İlk olarak belediyenin arşivini sayısallaştırarak kullanıma hazırladı. Belediye bünyesindeki mülkiyet, imar planı, numarataj gibi birçok bilgi, veri tabanına aktarıldı.
    Kent rehberi
    Proje kapsamında Buca’nın kent rehberi oluşturulacak. Özellikle son zamanlarda yaşanan depremlerle daha da önemli hale gelen ve acil durumlarda üzerine konteyner ve çadırların kurulabileceği, temel ihtiyaçların karşılanabileceği toplanma alanları yer alacak. Ayrıca, fatura merkezlerinden sinemalara, eczanelerden alışveriş merkezlerine kadar çevrede bulunan tüm önemli noktalara da ulaşabilecek.
    Sorumlu olunan imar planları da web üzerinden bir tıkla ulaşılabilir hale gelecek. Çalışma kapsamında ayrıca kurum içi işleyişlerde de köklü değişikliklere gidilecek. İşlemlerin de daha şeffaf, katılımcı ve verimli olması için, iş işleyişleri standartlaştırılacak. Fen İşleri Müdürlüğü’nün yapacağı yol çalışmalarından ruhsat başvuru süreçlerine, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün çalışmalarından İmar Müdürlüğü’nün iş süreçlerine kadar tüm birimler çalışmalara entegre olacak. Başkan Erhan Kılıç, projenin hayata geçmesiyle Bucalıların daha şeffaf, akılcı ve katılımcı belediyecilikle buluşacağını söyledi.

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